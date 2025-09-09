Dokuz Eylül Üniversitesinde düzenlenen “İşgâlden Kurtuluşa İzmir” temalı panelde, işgal günlerinden Cumhuriyetin kuruluşuna uzanan süreç farklı akademik bakış açılarıyla ele alındı.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi, kuruluşunun 5. yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Düzenlenen panelin açılışında konuşan DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Türkiye’nin ilk Bayrakbilim Müzesi’nde böylesine değerli bir programın düzenlenmesinden duyduğu gururu dile getirerek, “Gerçekten çok anlamlı bir mekânda, Türkiye’nin ilk bayrak bilim müzesinde sizlerle beraber İzmir’in kurtuluşu ile ilgili bir panel düzenlemenin gururunu yaşıyorum. Biz İzmir’e hem kurtuluşun hem de kuruluşun kenti deriz. Hem millî mücadelenin başlamasının ateşinin yandığı hem de Cumhuriyetin kuruluş ateşinin tekrardan alevlendiği bir kent İzmir.” dedi.

İŞGÂLDEN CUMHURİYETİN KURULUŞUNA UZANAN SÜREÇ

Panelin moderatörlüğünü DEÜ’den Prof. Dr. Mustafa Şahin üstlenirken, farklı üniversitelerden akademisyenler sunumlarıyla panele katkı sundu. İzmir Ekonomi Üniversitesinden Doç. Dr. Elçin Yılmaz, “15 Mayıs 1919: İzmir’in İşgali ve Millî Mücadelenin Kıvılcımı” başlıklı konuşmasında işgal günlerinin toplumsal ve tarihsel etkilerini aktardı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden Doç. Dr. Resul Yavuz ise “Türk İstiklâl Savaşına Dışardan Bakmak” başlıklı sunumunda, Yunan işgalinin Anadolu’da yol açtığı mezalimi; İngiliz, Yunan ve Amerikan arşiv belgeleri ışığında değerlendirdi.

MİLLÎ MÜCADELE RUHU YENİDEN HATIRLANDI

Cumhuriyetimizin temelini oluşturan bağımsızlık iradesini bir kez daha gündeme taşıyan etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi, kuruluşundan bu yana sürdürdüğü misyonla, bayrak ve tarih bilincini gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.