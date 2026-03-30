Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)'nde bilimsel etik ve araştırma kültürünün ele alındığı anlamlı bir sempozyum düzenlendi.

İZMİR (İGFA) - DEÜ Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu, Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü ile Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen sempozyumda, bilimsel çalışmalarda etik değerlerin önemi vurgulandı. Etkinlikte, etik kurul süreçlerinin bürokratik bir aşama değil, evrensel bilime açılan ilk kapı olduğu ifade edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)'nin bilimsel niteliğini ve etik değerlere bağlılığını simgeleyen sempozyuma, Rektör Yardımcısı, öğretim üyeleri ve öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

Sempozyum, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen geniş katılımlı bir törenle başladı. Bilimsel araştırmalarda etik değerlerin önemine dikkat çekilen etkinlikte, kurula emek veren isimlere teşekkür belgeleri sunuldu. Açılışı İzmir Mandolin Orkestrasının ezgileriyle yapılan sempozyumda, 'Araştırmalarda Etik Kurul Süreçleri ve İlkeleri' konusu ele alındı.

'GÜVENİLİR ARAŞTIRMA, GÜÇLÜ ETİKLE MÜMKÜNDÜR'

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, akademik hayatın temelinde etik değerlere bağlılığın yer aldığını belirtti. Köse, 'Akademik hayat sadece veri toplama veya yayın yapma süreci değildir. Bizim asıl sorumluluğumuz, bilginin doğruluğunu etik zemininde korumaktır. Çıkış noktamız olan ifadedeki gibi; güvenilir araştırma, güçlü etikle mümkündür,' ifadelerini kullandı. Köse, etik onay süreçlerinin bürokratik bir engel değil, bilimsel başarının ilk adımı olduğunu vurguladı.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE VEFA BORCU

Sempozyum kapsamında, 2011 yılında kurulan kurulun kurumsal kimliğine katkı sunan önceki dönem başkanları Prof. Dr. Banu Önvural, Prof. Dr. Gül Ergör, Prof. Dr. Ali Rıza Şişman, Prof. Dr. Can Sevinç ve Prof. Dr. Sadık Kıvanç Metin'e teşekkür belgeleri takdim edildi. Prof. Dr. Köse, konuşmasında merhum Prof. Dr. Banu Önvural'ı rahmetle anarken, emekli olan Prof. Dr. Gül Ergör'e sağlıklı bir emeklilik diledi. Ayrıca, rasyonel duruşuyla kendisine rehberlik eden Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz'a ve mevcut kurul üyelerine özel olarak teşekkür etti.

Konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim manevi mirasım ilim ve akıldır' sözüyle tamamlayan Prof. Dr. Köse, tüm katılımcılara üniversitenin araştırma kültürüne katkıları için teşekkür etti.

MANDOLİN EZGİLERİ VE BİLİMSEL ÇALIŞTAYLAR

Sempozyumun açılışında sahne alan İzmir Mandolin Orkestrası, şef Mümtaz Saka yönetiminde katılımcılara müzik dinletisi sundu. Etkinlik, bilimsel oturumlarla devam etti.

İki gün süren olan sempozyumda, veri güvenliği ve değişen mevzuatlar gibi konular ele alındı. Etkinlik kapsamında 'Pratik Etik Kurul Dosyası Hazırlama' çalıştayı da gerçekleştirildi. Hazırlanan dosyalar arasında en başarılı çalışmayı sunan grup ödüllendirildi. 50'ye yakın uzman ve asistan doktorun katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın, araştırma kültürünü teşvik etmeyi hedeflediği belirtildi.