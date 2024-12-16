Dokuz Eylül Üniversitesi, üniversitelerin çevresel taahhütleri, girişimleri ve sürdürülebilirlik kriterleri göz önüne alınarak değerlendirildiği ‘UI GreenMetric 2024 Dünya Sıralaması’ndaki başarısı ile bu yıl da göz doldurdu.İZMİR (İGFA) -2018 yılından itibaren UI GreenMetric sıralamalarına giren Dokuz Eylü Üniversitesi (DEÜ), bu yılki değerlendirmede 1.477 dünya üniversitesi arasında 144’üncü sıraya yükseldi.

Bu sonuçla bir önceki yıla göre 15 sıra birden yükselerek önemli bir başarı elde eden DEÜ, Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında ise 8’inci sıradaki yerini korudu. Araştırmada üniversiteler, altyapı, enerji ve iklim, atık yönetimi, su kaynaklarının kullanımı, ulaşım, eğitim ve araştırma kriterlerine göre değerlendirildi.

Bu yılki sıralamalarda DEÜ, geçen yıla kıyasla farklı göstergelerde puanını 200 artırarak 8.275 puana ulaştı. Gelişmeyi değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, “Doğa ve çevre dostu uygulamalarımızı her geçen gün geliştiriyor, sürdürülebilir geleceğe katkı sunan bilimsel çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. UI GreenMetric Dünya Sıralaması’nda elde ettiğimiz bu hızlı yükseliş, doğru stratejilerle ilerlediğimizin en somut göstergesidir. Üniversitemizde net sıfır emisyon hedefimize emin adımlarla ilerlerken, bu başarıda emeği geçen; doğaya duyarlılık gösteren, çevre bilinciyle hareket eden tüm mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyorum. DEÜ ailesi olarak daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Rektör Yılmaz, daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya ideali doğrultusunda Yeşil Kampüs ve Sürdürülebilirlik alanlarında öncü olmayı hedeflediklerini belirtti.