Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin en büyük girdi kalemlerinden biri olan mazot maliyetine destek olmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nda oy birliğiyle alınan kararla, “Üretici Kart Mazot Desteği Projesi” kabul edildi.TEKİRDAĞ (İGFA) - Tarım alanı bakımından Türkiye’nin önde gelen illerinden biri olan Tekirdağ’da, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı ve traktör ruhsatı bulunan üreticiler destekten faydalanabilecek. Proje kapsamında 5 dekardan 200 dekara kadar arazisi bulunan çiftçilere, dekar başına değişen tutarlarda nakit mazot desteği sağlanacak.

Destekleme ödemeleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılacak “Tekkart Çiftçi Kart” üzerinden yapılacak. 5 dekar arazisi olan üreticiler bin 125 TL alırken, bu rakam her dekar artışında 225 TL yükselerek 20 dekarda 4 bin 500 TL’ye ulaşacak. 20 ile 200 dekar arasına sahip üreticilere ise doğrudan 4 bin 500 TL mazot desteği verilecek.

Başvurular, Bilgi İşlem Dairesi tarafından kurulacak çevrim içi sistem üzerinden alınacak. ÇKS belgesi ve traktör ruhsatı zorunlu olacak ve aynı haneden yalnızca bir kişi başvuru yapabilecek. Destek ödemeleri kartlara yüklendikten sonra üç ay içinde kullanılmayan bakiyeler belediye hesabına geri aktarılacak.

CANDAN BAŞKAN: “ÜRETİCİMİZİN ALIN TERİNE DEĞER VERİYORUZ”

Kırsal kalkınmaya ve tarımsal üretime büyük önem verdiklerini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, alınan kararın çiftçiye nefes aldıracağını vurguladı. Candan Başkan, “Çiftçilerimizin en önemli gider kalemlerinden biri olan mazot konusunda yanlarında oluyoruz. Bu destekle üreticimize katkı sunarken, tarımsal üretimi de teşvik etmiş olacağız. Mavi gözlü, güzel Tekirdağ’ımız, Türkiye’nin tarımda en güçlü illerinden biri ve biz Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin alın terine değer veriyoruz. Tarımsal üretim yalnızca çiftçimizin değil, tüm toplumun ortak geleceği demektir. Bu destek, üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak ve çiftçimizin tarlasını ekip biçmeye devam etmesine yardımcı olacak. Bizim önceliğimiz kırsalda kalkınmayı sağlamak, çiftçimizi ayakta tutmak. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir Tekirdağ ancak güçlü üreticilerle mümkün olur” şeklinde konuştu.