Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinde yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.