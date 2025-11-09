İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşım şirketi İZDENİZ, Bergama Vapuru ile Körfez gezileri ve Flamingo Yolu Tekne Turu'nun yanı sıra doğa ve lezzet tutkunlarını Kemeraltı Lezzet, Kültürpark ve Yaban Ördeği Gözlem Turu etkinliklerinde bir araya getirecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ AŞ, kent turizminin önemli unsurlarından olan kent turlarına yenilerini ekledi. Bergama Vapuru ile Körfez gezileri ve tekne ile Flamingo Yolu'nda turlar düzenleyen İZDENİZ, Kemeraltı Lezzet, Kültürpark ve Yaban Ördeği Gözlem Turu etkinlikleri başlattı. İzmirliler ve kente gelen turistler İzmir'in eşsiz doğasını ve lezzetlerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

YABAN ÖRDEĞİ GÖZLEM TURU 16 KASIM'DA

Doğa turları kapsamında düzenlenecek Yaban Ördeği Gözlem Turu, Çakalburnu Lagünü'nde gerçekleştirilecek Doğaseverlere nadir kuş türlerini yakından görme fırsatı sunacak turda katılımcılar Çamurcun, Kaşıkgaga ve Yeşilbaş gibi yaban ördeği türlerinin yanı sıra flamingo, karabaş martı, balıkçıl ve yalıçapkınlarını dürbün ve teleskoplarla gözlemleyebilecek.

16 Kasım 2025 Pazar günü 09.00 - 11.00 saatleri arasında ilki gerçekleştirilecek turda buluşma noktası İnciraltı Kent Ormanı Tekne ve Karavan Otoparkı Girişi olarak belirlendi.

Katılım ücreti yetişkin için 250 TL olarak belirlendi. 0-6 yaş ücretsiz, 6-12 yaş yüzde 50 indirimli, kontenjan 30 kişiyle sınırlı.

KÜLTÜRPARK'I ADIMLIYORLAR

Rehber eşliğinde yapılan Kültürpark Turu'nda Atatürk'ten Behçet Uz'a, İsmet İnönü'den Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir'e, Nejat Uygur'dan Zeki Müren'e uzanan Cumhuriyet tarihinin izleri keşfediliyor. Katılımcılar, Kültürpark'ın sanat eserlerini, tarihi yapılarını ve geçmişin eğlence mekânlarını gezerken, 133 farklı türden 7 bini aşkın bitki ve 50'ye yakın kuş türü hakkında bilgi edinebiliyor. 22 Kasım 2025'te yapılacak turun bilet fiyatı 350 TL olarak belirlendi.

KEMERALTI TARİH, KÜLTÜR VE LEZZET TURU GEÇMİŞLE BUGÜNÜ BULUŞTURUYOR

İzmir'in kalbi Kemeraltı'nda geçmişle bugünü buluşturan Kemeraltı Tarih, Kültür ve Lezzet Turu 6 Aralık Cumartesi günü başlıyor. Katılımcılar, Saat Kulesi'nden başlayarak Kemeraltı'nın dar sokaklarında tarih, kültür ve lezzet dolu bir yürüyüşe çıkacak. Gevrekten boyoza, sinkontadan şambaliye uzanan bu gastronomi yolculuğunda; tarihi fırınlar, hanlar, camiler, sinagoglar ve Agora Ören Yeri ziyaret edilecek. Ayrıca çinicilik, keçecilik ve el işlemeciliği gibi geleneksel Türk zanaatlarını icra etmeye devam eden zanaatkâr ustalardan geleneksel tariflerin hikâyeleri dinlenecek. İzmir'in kültürel zenginliğini ve gastronomi mirasını bir araya getirerek hem tarih meraklıları hem de lezzet tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunacak turun bilet fiyatı 350 TL olacak.

FLAMİNGO YOLU TEKNE TURLARI DÖRT GÜNE ÇIKTI

15 Ağustos'ta başlayan Flamingo Yolu Tekne Turları, Gediz Deltası'nın eşsiz kuş yaşamını keşfetmek isteyenlerden yoğun ilgi görüyor. Artan talep üzerine turlar artık cuma, cumartesi ve pazarın yanı sıra perşembe günleri de düzenleniyor. Gediz Deltası, flamingoların dünyadaki nadir üreme ve yaşam alanlarından biri olarak öne çıkarken, katılımcılar onlarca kuş türünü yakından gözlemleme olanağı buluyor. 12.00, 13.30, 15.00 ve 16.30'da başlayan turlar 6 kişilik teknelerle gerçekleştiriyor ve yaklaşık 1 saat 15 dakika sürüyor. 15 dakikalık rehber anlatımının ardından bir saatlik gözlem yapılıyor. Bilet ücreti, 400 TL, 0-2 yaş ise ücretsiz. Turlar minimum 3 kişinin katılımıyla yapılıyor.

FLAMİNGO YOLU OTOBÜSLE KEŞFEDİLİYOR

Akdeniz Havzası'ndaki en geniş sulak alan ekosistemlerinden biri olan İzmir'in Gediz Deltası'nda flamingo yolunu otobüsle keşfetmek isteyenler bu turda buluşacak. 15 Kasım Cumartesi günü başlayacak turun bilet fiyatı ise 250 TL.