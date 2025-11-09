1907 Fenerbahçe Derneği'nin 22'nci geleneksel Anıtkabir ziyaretinde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 4 bin 500 genç Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - 1907 Fenerbahçe Derneği öncülüğünde bu yıl 22'nci kez düzenlenen geleneksel Anıtkabir ziyareti kapsamında, 1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen 4.500 genç, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Ulu Önder Atatürk'e olan bağlılıklarını göstermek ve şükranlarını sunmak amacıyla 1907 Fenerbahçe Derneği tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı ziyarette, Dernek Başkanı Rıfat Perahya başkanlığındaki kortej, Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye çelenk bıraktı.

Heyet, Atatürk'ün huzuruna çıkmalarının ardından Anıtkabir Komutanı Piyade Albay Zekeriya Yılmaz'a da günün anlam ve önemine ithafen bir ziyarette bulundu.

Fenerbahçe ile Atatürk arasındaki güçlü bağa vurgu yapan 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya, 'Milyonlarca Fenerbahçeli, Atatürk ilke ve inkılaplarının güvencesi ve yılmaz takipçisidir. Bizler her yıl olduğu gibi bu yıl da Ata'mızın huzuruna çıkarak, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlılığımızı ve Fenerbahçe'nin Atatürk'ün izinden giden bir kulüp olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdik' dedi.