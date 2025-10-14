YÖK, 15 Nisan 2018 tarihli Doçentlik Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yaptı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeler, doçentlik başvuru süreçlerini, etik ihlal denetimlerini ve jüri değerlendirme esaslarını sıkılaştırıyor. Eksik veya hatalı başvurular reddedilecek, etik ihlal yapanlar en erken üçüncü dönemde yeniden başvurabilecek.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu'nca Doçentlik Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmeliğin 4. maddesinde yapılan değişikliklere, eksik hatalı veya kılavuza aykırı başvurular Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nca reddedilecek; adaylar takip eden dönemlerde yeniden başvurabileceği belirtildi. Aynı eserle farklı bilim/sanat alanında başvuru yapılamayacak; bu tür başvurular Doçentlik Komisyonu tarafından reddedilecek.

Adaylar, özgeçmiş ve eser listesinde tüm akademik çalışmalarını belirtmek zorunda olacak ve intihal veya sahtecilik nedeniyle başvurusu iptal edilenler, ilgili tezleri tekrar kullanamayacak; aykırı başvurular reddedilecek.

Jüri üyelerine görev başlangıç tarihinde bildirim yapılacak; adaylara jüri bilgileri sonuçlarla birlikte elektronik ortamda açıklanacak.

6. maddede yapılan değişiklike; doçentlik başvuruları, bilimsel etik, asgari şartlar, eserlerin niteliği, özgünlüğü ve bilimsel katkısı açısından değerlendirilecek. Asgari şartları sağlamak, eser değerlendirmesinde başarıyı garanti etmeyecek. Etik ihlal veya asgari şart eksikliği nedeniyle iptal edilen başvuruların gerekçeli jüri raporları adaylara açılacak; diğer raporlar gizli kalacak. İptal edilen başvurular için eksiklikler giderilmeden yeniden başvuru yapılamayacak.

ETİK İHLALLERE SERT ÖNLEM

Ayrıca Üniversitelerarası Kurul'un etik ihlal veri tabanı oluşturabileceği belirtildi. Etik ihlal tespit edilen başvurular Etik Komisyonu'na gönderilecek; ihlal kesinleşirse başvuru iptal edilecek ve aday en erken üçüncü dönemde yeniden başvurabilecek. İhlale konu yayınlar beyannamede kullanılamayacak; aksi halde başvuru reddedilecek.

DOÇENTLİK KOMİSYONU YENİDEN DÜZENLENDİ

Bu arada Doçentlik Komisyonu'nun da yapısı güncellendi. Buna göre ilgili komisyon, sosyal, fen-mühendislik, sağlık bilimleri ve güzel sanatlar alanlarından 23 profesörden oluşacak.

Üyeler, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu'nca iki yıllığına seçilecek; üst üste üç toplantıya katılmayan veya bir yılda beş toplantıyı kaçıran üyenin üyeliği sona erecek. İtirazlar ve resen tespit edilen hususlar komisyonca karara bağlanacak.

Söz konusu yönetmelik değişikliğinin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz