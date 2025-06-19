Edirne Keşan DOÇEK, 8-16 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlediği Güney Marmara Turu ile bisiklet severlere unutulmaz bir deneyim yaşattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) Trafiğin ve insan hareketliliğinin az olduğu özel bir rotada gerçekleştirildi. Katılımcılar hem zorlu çıkışları hem de keyifli inişleriyle dikkat çeken parkurda doğanın ve birlikte pedallamanın tadını çıkardı.

“Yukarı Akış” olarak tanımlanan dik rampalar, turun fiziksel açıdan en zorlu etapları arasında yer aldı. Korudağ rampalarına kıyasla daha sert eğimlere sahip bu parkur, ekip dayanışmasını ve sabrını ön plana taşıdı.

Tur sırasında en çok karşılaşılan çevre sorunu, yol kenarlarına atılmış cam kırıklarıydı. Özellikle yeşil maden suyu şişesi parçaları, pedal çevirenler için tehlike oluşturdu.

Turun organizasyonuna destek veren isimler arasında:

VELBİS ekibini temsilen katılan Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erkul, Kızıldam Köyü Muhtarı Muzaffer Akdeniz, Kocayayla Muhtarı Salih Çetkin, Yukarı İnoava Köyü Muhtarı Ali Rıza Ceylan, DSİ 251. Balıkesir Şube Müdürü Yalçın Yıldırım Destekleriyle katkı sunan Sakine Serin, Sibel Eşme, Ayhan Keskin, Mustafa Akaner ve Kavaklık Restaurant DOÇEK yönetimi, tüm katılımcılara ve destekçilere teşekkür ederek bu tür faaliyetlerin planlama, koordinasyon ve takım ruhuyla mümkün olduğunu vurguladı.

Bisikletçiler dokuz gün boyunca Keşan-Gelibolu-Lâpseki-Kızıldam-Kocayayla-Çan-Yenice-Balya-Gönen-Muratlar-Karaköy-Yenice-Sofular-Yukarı İnova-Biga-Lâpseki güzergahında pedal çevirdiler.