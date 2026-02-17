Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CİMER başvurularının kamu çalışanları üzerinde baskı aracı oluşturduğu ve 'ihbar kültürü' yarattığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan CİMER'e ilişkin iddialara dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvurularının kamu çalışanları üzerinde baskı unsuru oluşturduğu ve sistemin 'ihbar kültürü' yarattığı yönündeki söylemlerin doğru olmadığı belirtildi. Merkez, CİMER'in vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini doğrudan kamu kurumlarına iletebildiği bir başvuru ve geri bildirim mekanizması olduğunu vurguladı. Yapılan her başvurunun otomatik olarak disiplin işlemi ya da yaptırım anlamına gelmediği ifade edilirken, başvuruların ilgili kurumlar tarafından mevzuat çerçevesinde değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 5690 sayılı CİMER Yönetmeliği uyarınca yalnızca tahmine veya zanna dayalı ifadeler içeren, somut bilgi ya da belge barındırmayan ya da konusu anlaşılır nitelikte olmayan başvuruların işleme alınmadığı hatırlatıldı.

Dünyanın en büyük katılımcı demokrasi mekanizmalarından biri olarak tanımlanan CİMER'in işlevsiz ya da baskı aracı gibi gösterilmesinin açık bir manipülasyon amacı taşıdığı belirtildi.