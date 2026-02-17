Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yapay Zekâ Politikaları Derneği ev sahipliğinde düzenlenen Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı'nda iş dünyası ve teknoloji paydaşlarıyla bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı'na katılarak iş dünyası temsilcileri ve teknoloji paydaşlarıyla dijital dönüşüm vizyonunu değerlendirdi.

Toplantıda dijital, yeşil ve sosyal dönüşümü birlikte ele alan kalkınma yaklaşımının önemine dikkat çeken Yılmaz, veri altyapısını güçlendiren, işlem gücü kapasitesini artıran ve yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandıran politikaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Yılmaz, HIT-30 Programı, yerli büyük dil modeli çalışmaları ve siber güvenlik alanındaki adımlar sayesinde Türkiye'nin yapay zekâ ve ileri teknolojilerdeki rekabet gücünün daha da ileri taşındığını vurguladı. Kamu-özel sektör iş birliğinin önemine değinen Yılmaz, verimli istişare ortamı dolayısıyla AIPA yönetimine ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.