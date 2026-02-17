MİT Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik 70 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı iş birliğiyle FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. ,

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği yetkiyle CMK 135 ve 140 maddelerine dayanılarak yürütülen 8 aylık teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 144 ekip ve 676 personel, Özel Harekat unsurlarının desteğiyle sahaya çıkarıldı. Sonuçta, belirlenen 70 hedef şahıs tamamıyla yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli süreç başlatıldı.

Ele geçirilenler arasında; gizli ses ve görüntü kayıt cihazları, 3 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 50 fişek ve çeşitli miktarlarda örgütsel doküman ile dijital materyaller bulunduğu bildirilidi.

