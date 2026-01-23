Samsun, Çanakkale ve bazı illerde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medyada yayılan iddialara yanıt veren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, paylaşımların asılsız olduğunu ve adli süreçlerin devam ettiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında Samsun, Çanakkale ve diğer illerde gözaltına alınan kişilere yönelik hukuki işlemlerin yapılmadığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

Merkez açıklamasında, ilgili tüm kurumların yasal yetki ve sorumlulukları çerçevesinde süreci hassasiyetle yürüttüğü belirtilerek, bahsi geçen olaylardaki ana şüphelilerin tutukluluk hallerinin devam ettiği ve adli işlemlerin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, dezenformasyon yayarak kamu kurumlarını zan altında bırakmaya ve vatandaş-devlet güvenini sarsmaya yönelik paylaşımlar yapanlar hakkında adli süreçlerin başlatıldığı bildirildi.