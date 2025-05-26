İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul’da vefat eden bir şahsın otopsi süreciyle ilgili 'kalbin kaybolduğu' iddialarını yalanladı. Kalp örneklerinin histopatolojik inceleme için alındığı belirtildi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, İstanbul’da hayatını kaybeden bir şahsa ilişkin otopsi süreciyle ilgili ortaya atılan “kalbin kaybolduğu veya çalındığı” iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yayımladığı bültene göre, İngiltere’den İstanbul’a gelen şahıs uçakta rahatsızlanmış, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği anımsatılarak, şahsın eşinin seyahat öncesi yedikleri yemekten zehirlenmiş olabileceklerini belirtilerek, bu beyana göre ilk bulgular doğrultusunda olay adli vaka olarak değerlendirildiği kaydedildi. "Ön otopsi yapılsa da ölüm nedeni belirlenememiş, savcılık kararıyla naaş Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiştir" denilen bültende, "Şahsın yaşı ve otopsi bulgularındaki belirsizlikler nedeniyle kalp, histopatolojik inceleme için bütün olarak örneklenmiştir. Naaş ailesine teslim edilmiş, ancak kalp örnekleri üzerindeki otopsi işlemleri devam etmektedir. Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür dezenformasyon kampanyalarına itibar edilmemlidir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca şahsın tedavi sürecinde herhangi bir cerrahi işlem geçirmediğinin de altı çizildi.