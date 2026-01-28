Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Destekler, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Göktaş, bugüne kadar 787 bin 598 annenin hesabına toplam 10,3 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen Aile Yılı kapsamında doğum yardımı tutarlarının güncellendiğini hatırlatan Göktaş, 1 Ocak 2025'ten itibaren ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

Doğum yardımı başvurularının e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını belirten Göktaş, ödemelerin Halkbank aracılığıyla yapıldığını ve desteklerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz süreceğini vurguladı. Bakan Göktaş, 'Aile olmayı teşvik eden sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.