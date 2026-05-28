Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Paylaştığın Senindir, Hemşehrini Sevindir' sloganıyla sürdürdüğü et payı bağışı kampanyasıyla Kurban Bayramı'nda dayanışmayı büyütüyor. Belirlenen bağış noktalarında teslim alınan kurban payları, hijyenik koşullarda muhafaza edilerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Bayramın ilk günü başlayan kampanya, ikinci gününde de devam edecek.
ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kurban Bayramı'nda dayanışma ve paylaşma kültürünü büyütmeye devam ediyor. 'Paylaştığın Senindir, Hemşehrini Sevindir' sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında vatandaşların bağışladığı kurban payları, ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturuluyor.
Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in farklı noktalarında kurduğu soğuk zincir araçlarıyla bağışları güvenli şekilde teslim alıyor. Vatandaşlar, Yenimahalle'deki Sosyal Hizmetler Soğuk Hava Deposu'na da kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim edebiliyor.
BAĞIŞLAR BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNDE DE DEVAM EDECEK
Bayramın birinci gününde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanya kapsamında bağış kabulü, bayramın ikinci günü de saat 10.00-23.59 arasında devam edecek.
Hijyenik koşullarda muhafaza edilen kurban payları bayramın üçüncü günü Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.