Dokuz Eylül Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte Rus kültürü; müzikten tiyatroya, halk danslarından şiire uzanan zengin bir programla tanıtıldı.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen 'Rusya Kültür Günü' etkinliği, kültürlerarası etkileşime katkı sunan renkli görüntülere sahne oldu. Akademisyenleri, öğrencileri ve aileleri bir araya getiren programda Rus kültürünün farklı yönleri tanıtılırken; dil, edebiyat, sanat ve kültürel diplomasi konularında önemli mesajlar verildi.

DEÜ Edebiyat Fakültesi C Blok Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Müsteşarı ve Rus Evi Ankara Başkanı Aleksandr Sotnıçenko, DEÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Kamil İşeri, DEÜ Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Gülmira Kuruoğlu, fakülte yönetimi, akademik ve idari personel, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren DEÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil İşeri, dilin yalnızca iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda toplumların tarihini, kültürünü ve yaşam biçimini taşıyan önemli bir değer olduğunu ifade etti. Edebiyat fakültelerinin farklı kültürleri anlamaya ve aktarmaya yönelik önemli bir görev üstlendiğini belirten İşeri, üniversitelerin kültürel etkileşimin güçlenmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi.

'DİL ÖĞRENMEK, BİR TOPLUMUN DÜŞÜNCE DÜNYASININ KAPISINI ARALAMAKTIR'

Farklı kültürlerin tanınmasının akademik gelişimin yanı sıra toplumsal barış ve karşılıklı anlayış açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Kamil İşeri, 'Bugün burada yalnızca bir kültürü tanımıyor; aynı zamanda farklı toplumlar arasında ortak bir anlayış ve iletişim zemini oluşturuyoruz. Dil öğrenmek, başka bir toplumun düşünce dünyasına da kapı aralamaktır. Bu nedenle üniversiteler, kültürlerarası diyaloğun gelişmesinde önemli merkezlerdir,' ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan DEÜ Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülmira Kuruoğlu ise Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünün Ege Bölgesindeki ilk ve tek bölüm olma özelliğini taşıdığını belirtti. Bölümün akademik altyapısını her geçen yıl daha da güçlendirdiğini kaydeden Kuruoğlu, gelecek eğitim-öğretim döneminde ilk mezunlarını verecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Rus diline ve kültürüne yönelik ilginin her geçen yıl arttığını ifade eden Kuruoğlu, öğrencilerin yalnızca dil eğitimi almadığını; aynı zamanda Rus tarihi, edebiyatı, sanatı ve kültürü üzerine de kapsamlı bir akademik eğitim sürecinden geçtiğini dile getirdi. Bu tür etkinliklerin öğrencilerin özgüven kazanmasına ve kültürel birikimlerini sahneye taşımalarına önemli katkı sunduğunu belirten Kuruoğlu, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

DEÜ'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Müsteşarı ve Rus Evi Ankara Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotnıçenko ise Türkiye'deki Rus Dili ve Edebiyatı bölümlerini sık sık ziyaret ettiğini ifade ederek, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde bulunmaktan her zaman memnuniyet duyduğunu söyledi. DEÜ'de gerçekleştirilen Rusya Kültür Günleri etkinliklerinin son derece kapsamlı ve nitelikli geçtiğini belirten Sotnıçenko, üniversitenin kültürel etkinliklere verdiği önemin takdire değer olduğunu vurguladı.

Sotnıçenko, kültürün toplumlar arasında güçlü bir köprü görevi gördüğünü belirterek, gençlerin farklı kültürleri tanımasının uluslararası dostlukların gelişmesine katkı sunduğunu ifade etti. Programın hazırlanmasında emeği geçen üniversite yönetimine, akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür eden Sotnıçenko, DEÜ ile kültürel iş birliklerinin artarak devam etmesini temenni etti.

PROGRAM RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Program kapsamında öğrenciler ve akademisyenler tarafından hazırlanan birbirinden renkli gösteriler katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Etkinlikte Rus operalarından seçkin eserler seslendirilirken, Rus halk dansları gösterileri büyük beğeni topladı. Öğrenciler tarafından sahnelenen Rus tiyatrosu gösterileri ve şiir dinletileri de izleyicilerden alkış aldı. Rus şarkılarının seslendirildiği programda, Rus kültürünün sanatsal zenginliği katılımcılara çok yönlü olarak tanıtıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin uluslararasılaşma vizyonuna katkı sağlayan etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.