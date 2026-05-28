Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET A.Ş. tarafından işletilen sosyal tesisler yaz sezonu ve bayram tatili için hazırlıklarını tamamladı. Topçam ve Sarısu Mesire Alanları ile Sarısu Kadınlar Plajı'nda hem bayram hem de yaz keyfi yaşanacak.

ANTALYA (İGFA) - Kurban Bayramı tatili süresince Antalya binlerce yerli ve yabancı ziyaretçisini ağırlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi de bayram tatili süresince sosyal tesisleriyle vatandaşa en iyi hizmeti verebilmek amacıyla hazırlıklarını tamamladı.

PİKNİKÇİLERİN GÖZDESİ TOPÇAM VE SARISU

ANET A.Ş. tarafından işletilen Antalya'nın en güzel mesire alanlarından Topçam ve Sarısu hem bayram tatili hem de yaz sezonu için yapılan düzenlemelerle daha kullanışlı bir duruma getirildi. Çam ağaçlarıyla çevrili doğası, denizi ve yeşiliyle harika bir güzelliğe sahip olan Topçam ve Sarısu Mesire Alanları, peyzajı, yolları, aydınlatması, ortak ateş yakma birimleri, tuvalet, bulaşık yıkama üniteleri, soyunma kabini, büfeleri, piknik alanları ve plaj hizmetleri ile piknikçilere konforlu ve keyifli zaman geçirecekleri imkan sunuyor.

KADINLAR PLAJI'NDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi Sarısu Kadınlar Plajı da bayram tatilinde hizmet verecek. 9 günlük Bayram tatili ve yaz sezonu boyunca yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayacak olan plaj, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından sezona hazır hale getirildi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, kış aylarında deforme olan alanlarda bakım ve onarım işlemleri yapılırken, ağaç budama ve genel temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Alanda ayrıca sinek kapanları kurulumu, lavabo, su birikintileri ve rögar deliklerinin ilaçlanması, boyama, şezlong kurulumu gibi çalışmalar yapıldı. Girişin ücretsiz olduğu Sarısu Kadınlar Plajı içerisinde büfe, çocuk parkı, engelli vatandaşlar için yürüyüş yolu ve plaj olanakları bulunuyor. Plaj 09.00-19.00 saatleri arasında yalnızca kadınlara, 19.00'dan itibaren tüm halka açık olacak.