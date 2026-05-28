Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı'nda hizmete sunulan Karavan Park, yoğun günler yaşamaya başladı.

ANTALYA (İGFA) - Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurtdışından gelen karavan tatilcileri, Konyaaltı Sahili'ne yakın konumu ve sunduğu olanaklar nedeniyle Karavan Park'ı tercih ediyor. Bayram tatilini Antalya'da geçirmek isteyen ziyaretçilerle birlikte tesiste hareketlilik her geçen gün artıyor.

2023 yılında Konyaaltı'nda kapılarını açan Karavan Park; güvenli konaklama alanı, sosyal donatıları ve altyapı imkanları ile karavan tatilcilerine konforlu bir ortam sunuyor. Sabah deniz havasıyla güne başlayan tatilciler, gün boyu Konyaaltı'nın keyfini çıkarırken akşam saatlerinde ise karavanlarının önünde sakin ve güvenli bir ortamda vakit geçiriyor.

KARAVAN TUTKUNLARININ GÖZDESİ OLDU

Karavan kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun şekilde hizmet veren tesiste elektrik altyapısı, temiz su bağlantıları, duş alanları, tuvaletler, çamaşırhane, mutfak ve gri su boşaltım alanları gibi birçok imkan bulunuyor. Toplam 70 araç kapasitesine sahip Karavan Park'ın 50 araçlık bölümünde haftalık, 20 araçlık bölümünde ise aylık konaklama yapılabiliyor. Açıldığı günden bu yana on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan tesis, hem yerli hem yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.