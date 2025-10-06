Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altı Tip 1 diyabet hastası çocuklar için sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarının SGK kapsamına alındığını duyurdu. 2024 Aralık-2025 Eylül döneminde 76 binden fazla reçete için yaklaşık 610 milyon TL ödeme yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tip 1 diyabet hastası çocukların yaşam kalitesini artırmak ve ailelerini maddi olarak desteklemek için önemli bir adım atıldığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, 18 yaş altındaki çocuklar için sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme kapsamına alındığını hatırlattı.

2024 Aralık-2025 Eylül arasında, 610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçetenin karşılandığını anımsatan Bakan Işıkhan, 23 yıldır milletin iyiliğini ve toplumun yararını önceleyen adımlar attıklarını vurgulayarak, 'Bundan sonrasında da bu gayretle çalışmaya devam edeceğiz' mesajını verdi.

Bu destek, diyabetle mücadele eden çocuklar ve aileleri için büyük bir rahatlama sağlarken, SGK'nın sağlık hizmetlerindeki kapsayıcılığına dikkat çekti.