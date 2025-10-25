Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, Kayapınar ilçesinde yapımı süren Diyarbakır Şehir Hastanesi çevresinde 778 metre kanalizasyon ve 3 bin 687 metre yağmursuyu hattı döşüyor.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Şehir Hastanesinin altyapı sistemini kurmak amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Çalışmalar kapsamında bölgede muhtelif çaplarda 778 metre kanalizasyon hattı ve 3 bin 687 metre yağmursuyu hattı döşenecek. Bu hatlar, hastane kampüsü ve çevresindeki yerleşim alanlarının atık ve yağmursuyu yükünü güvenli biçimde taşıyacak şekilde projelendiriliyor. Proje, su taşkınları ve altyapı kaynaklı sağlık risklerini önlemeyi hedefliyor.

Kesintisiz ve sürdürülebilir hizmet

Proje tamamlandığında Şehir Hastanesi çevresinde artacak nüfus yoğunluğuna uygun güçlü bir sistem ağı oluşturulacak. DİSKİ, bölgede içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını entegre biçimde planlayarak sürdürülebilir, kesintisiz ve güvenli hizmet sunmayı hedefliyor.

'Hedefimiz yurttaşlara güçlü bir altyapı sunmak'

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Özgür Aslan, sahada başlattıkları çalışmaların devam ettiğini belirterek, Diyarbakır Şehir Hastanesinin altyapısını en yüksek mühendislik standartlarına uygun biçimde gerçekleştirdikleri kaydetti. Aslan, 'DİSKİ olarak hedefimiz, modern, güvenli ve uzun ömürlü bir altyapı ağıyla yurttaşlarımıza sağlıklı bir çevre sunmaktır' dedi.