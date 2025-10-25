Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, Konyaaltı ilçesinde tamamlanan içme suyu altyapı çalışmalarının ardından yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 570 milyon liralık yatırım bedeliyle Konyaaltı ilçesinin içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. İlçenin birçok noktasında yürütülen çalışmalarla ekonomik ömrünü tamamlayan hatlar yenilendi, içme suyu şebekesi modern ve sürdürülebilir bir altyapıya kavuşturuldu.

GÜLEBAY: 'VATANDAŞLARIMIZIN RAHATI İÇİN SAHADAYIZ'

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, ASAT ekipleri Hurma, Liman, Uncalı ve çevre mahallelerinde sıcak asfalt uygulamalarına başladı. ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, sahada yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı. Gülebay, altyapı sonrası üstyapı çalışmalarının hızla tamamlanarak vatandaşların günlük yaşamının en kısa sürede normalleşmesinin önemine dikkat çekti.

SARISU MAHALLE MUHTARLIĞI'NDA TALEPLERİ DİNLEDİ

Saha incelemelerinin ardından Genel Müdür Gülebay, Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahalle Muhtarlığı'nı da ziyaret etti. Muhtar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu ve vatandaşların taleplerini dinledi.