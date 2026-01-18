Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Anlaşmanın bölgenin istikrarı için olan önemine vurgu yapılan açıklamada, "Anlaşmanın, Suriye halkının yanı sıra başta Suriye’nin komşuları olmak üzere tüm bölgenin güvenlik ve huzuruna katkı sağlamasını temenni ediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de bir süre devam eden çatışmaların ardından Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına dair açıklama yaptı.

"Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından bugün (18 Ocak) açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’nın, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları ivedi ve etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz" denilen açıklamada anlaşmanın bölgenin güvenliğine katkı sağlaması temennisinde bulunulduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında şunlara yer verildi:

"Anlaşmanın, Suriye halkının yanı sıra başta Suriye’nin komşuları olmak üzere tüm bölgenin güvenlik ve huzuruna katkı sağlamasını temenni ediyoruz.

Suriye’de 8 Aralık 2024 tarihinde başlayan ve ülkenin müreffeh bir geleceğe kavuşması için müstesna bir fırsat teşkil eden yeni dönem, bugün itibarıyla kritik bir aşamadan geçmektedir.

Sahadaki gerçeklerin idrak edilmesiyle birlikte, Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil; beraberlik, bütünleşme ve entegrasyondan geçtiğinin, ülkedeki tüm gruplar ve fertler tarafından tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz.

Türkiye, Suriye Hükümeti’nin halkın rızasına dayalı kapsayıcı ve bütünleştirici bir icraat anlayışıyla sürdürdüğü terörle mücadele çabaları ile ülkenin yeniden inşasına yönelik çalışmalarını desteklemeye devam edecektir."