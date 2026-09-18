Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kültürel mirasa ve kadın emeğine verdiği değer, dünya modasının kalbi Londra'da tarihi bir başarıya dönüştü. UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kazandırılan asırlık 'Antep işi nakışı', Büyükşehir Belediyesi'nin vizyoner adımlarıyla Londra Moda Haftası'nın en çok konuşulan olayı oldu.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in bizzat öncülük ettiği ve dünyaca ünlü modacı Bora Aksu ile yürütülen özel iş birliği, St Cyprian's Kilisesi'nde düzenlenen görkemli bir defileyle meyvesini verdi. Antep işi nakışın büyüleyici detaylarıyla işlenen İlkbahar-Yaz 2027 kreasyonu, moda otoritelerinden tam not aldı.

Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın eşi Sevcan Ertaş ile birlikte defileyi izleyen Başkan Fatma Şahin, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada mirasa sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. Nakışın kendisi için duygusal bir anlam taşıdığını belirten Şahin, 'Bunlar bize emanet. Rahmetli annem bu nakışları işleyerek beni okuttu. Antep işi nakış hem aile ekonomisine can veriyor hem de kadınlarımızın göz nurunu temsil ediyor. Kutnu kumaşının Dior koleksiyonlarına girmesinin ardından şimdi de Antep işi nakışımızı dünya podyumlarına taşıdık. Hedefimiz bu değeri evrenselleştirmek.' diye konuştu.

DÜNYACA ÜNLÜ MODACIDAN BÜYÜKŞEHİR VİZYONUNA ÖVGÜ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle kente gelerek nakışları yerinde inceleyen modacı Bora Aksu ise geleneksel ustalığa hayran kaldığını belirtti. Aylar süren 'ip çekme' tekniğiyle üretilen nakışları kıyafetlere dönüştürmekten gurur duyduğunu ifade eden Aksu, bu köklü geleneğin podyumlarda hak ettiği değeri bulduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediyesi'nin küresel atılımı, yerel el sanatlarının uluslararası moda devleriyle yarışabileceğini bir kez daha kanıtladı.