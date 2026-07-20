Dışişleri Bakanlığı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanmasının yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sözleşmeyi 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlikle uyguladığını belirterek, aynı kararlılığın süreceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanmasının yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, 20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin, Türkiye'nin iç suları niteliğindeki Türk Boğazları üzerindeki egemenliğini teyit eden temel uluslararası metinlerden biri olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin sözleşmeyi 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlik ilkeleri doğrultusunda uyguladığının altı çizilen paylaşımda, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin Karadeniz'de barış, güvenlik ve istikrarın en önemli güvencelerinden biri olduğu vurgulanırken, sözleşmenin hem barış hem de savaş dönemlerinde geçerliliğini kesintisiz şekilde koruduğu ve uluslararası önemini kanıtladığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni aynı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceği mesajına yer verildi.