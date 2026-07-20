Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin devreye alındığını açıkladı. Sistemle KKTC çevresi ile Türkiye arasındaki deniz trafiğinin kesintisiz izleneceği ve deniz güvenliğinin artırılacağı belirtildi.

KKTC (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin hizmete alındığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni sistem sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) çevresi ile Türkiye arasındaki deniz alanında gemi trafiğinin kesintisiz olarak izleneceğini belirterek, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerin daha güçlü şekilde korunacağını ifade etti. Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Gazimağusa Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin kurulduğunu, Dipkarpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'da bulunan trafik gözetleme istasyonlarının da aynı sistem altında birleştirildiğini açıkladı.

Yeni sistemin deniz trafiğinin güvenli ve etkin şekilde yönetilmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, teknolojik altyapının güçlendirilmesiyle birlikte denizlerdeki gözetim ve kontrol kapasitesinin artırıldığını kaydetti.

Uraloğlu, Türkiye'nin deniz güvenliği ve denizcilik altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, Mavi Vatan'da teknolojik kabiliyetlerin her geçen gün daha da ileri taşındığını ifade etti.