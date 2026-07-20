ABD ve Birleşik Krallık hükümetleri ile sanayi iş birliğinde yürütülen 6 yıllık süreç tamamlandı

ACCESS Newswire / SAN DIEGO, KALİFORNİYA (İGFA) - General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) Protector RG Mk1 uzaktan kumandalı hava aracı için silah testlerini tamamladığını duyurdu. Bu kapsamda hem Paveway IV lazer güdümlü bomba hem de Brimstone 3 havadan karaya füze, GA-ASI'nin MQ-9B hava aracından fırlatılmak üzere kalifiye edildi. Testler 18 Haziran'da GA-ASI'nin Güney Kaliforniya'daki tesislerinde tamamlandı ve şirketin bir müşteri için silah kalifikasyon sürecinde ilk kez lider rol üstlendiği çalışma olarak kayıtlara geçti. Kalifikasyon testleri, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı onayıyla gerçekleştirildi ve silahların güvenli taşınması ve bırakılmasına ilişkin tüm sertifikasyon gerekliliklerini karşıladı.

GA-ASI Başkanı David R. Alexander, 'Kraliyet Hava Kuvvetleri MQ-9B platformunun ilk müşterisidir ve onları her şekilde desteklemek için buradayız. Kalifikasyon test sürecine liderlik etmek bizim için benzersiz bir deneyim oldu ve bu süreci RAF için başarıyla tamamlamaktan büyük heyecan duyuyoruz' dedi.

RAF Protector platformu, GA-ASI'nin MQ-9B SkyGuardian® modeli temel alınarak geliştirilmiştir. Kraliyet Hava Kuvvetleri, yeni Protector uçaklarını İngiltere'deki RAF Waddington üssünde teslim almaya devam etmektedir.

RAF Program Direktörü Grup Kaptanı Rob Evans, 'ABD'de gerçekleştirilen güvenli ayrılma silah testlerinin tamamlanması, Protector RG Mk1 için önemli bir kilometre taşıdır. Bu başarı, yalnızca platformun olgunluğunu değil, aynı zamanda programın gelişmiş silahları en ileri sertifikalı uzaktan kumandalı hava sistemine entegre etme kabiliyetini de ortaya koymaktadır. Protector, operasyonel komutanlara sürekli istihbarat, gözetleme ve keşif yeteneklerinin yanı sıra yüksek hassasiyetli vurucu güç sağlayarak Birleşik Krallık'ın giderek karmaşıklaşan güvenlik ortamında ortaya çıkan tehditlere karşı hazırlıklı olmasını sağlayacaktır' dedi.

2025 yılında Protector, Birleşik Krallık Askeri Havacılık Otoritesi'nden Military Type Certificate alarak bu belgeyi elde eden ilk büyük insansız hava sistemi oldu. Bu sertifika, Protector'un yerleşim alanları da dahil olmak üzere coğrafi kısıtlamalar olmaksızın operasyon gerçekleştirebilmesini mümkün kılmaktadır.

MQ-9B, dünyanın en gelişmiş orta irtifa uzun havada kalış süreli insansız hava sistemidir ve SkyGuardian, SeaGuardian® ve Protector modellerini kapsamaktadır. RAF'nin yanı sıra MQ-9B; Belçika Savunması ve Japonya Sahil Güvenliği tarafından da kullanılmaktadır. Kanada, Danimarka, Polonya, Almanya, Hindistan, Katar, Tayvan ve ABD Hava Kuvvetleri (Özel Operasyonlar Komutanlığı desteği kapsamında) tarafından siparişler verilmiştir. MQ-9B ayrıca ABD Donanması'nın Northern Edge, Integrated Battle Problem, RIMPAC ve Group Sail gibi çeşitli tatbikatlarında da yer almıştır.

GA-ASI Hakkında

General Atomics Aeronautical Systems, Inc., dünyanın önde gelen insansız hava sistemleri (UAS) üreticisidir. 9 milyondan fazla uçuş saatine ulaşan Predator® serisi, 30 yılı aşkın süredir operasyonlarda yer almakta olup MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® ve MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian® platformlarını içermektedir. Şirket, sürekli durumsal farkındalık sağlayan ve hızlı müdahale imkânı sunan uzun süreli, çok görevli çözümler geliştirmeye odaklanmaktadır.

Daha fazla bilgi için www.ga-asi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian ve SkyGuardian, General Atomics Aeronautical Systems, Inc.'in ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

KAYNAK: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.