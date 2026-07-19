Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlu 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

KKTC (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temasları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerini ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Bakan Güler, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile birlikte KKTC'de konuşlu 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in birlik faaliyetleri hakkında bilgi aldığı ve gerekli talimatları verdiği bildirildi.

Ziyarette, birliklerin mevcut durumu, yürütülen faaliyetler ve hazırlık seviyelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.