Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın ve provokatif eylemleri kınayarak, uluslararası topluma İsrail üzerindeki baskıyı artırma çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, İsrail'deki aşırılık yanlısı grupların güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ve gerçekleştirilen provokatif eylemlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu grupların İsrail bayrağı açması ve milli marş okunması gibi eylemlerinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, bu girişimlerin en güçlü biçimde kınandığı ifade edildi.

Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü hedef alan bu tür eylemlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı. Açıklamada, söz konusu provokasyonların bölgede gerilimi artırarak istikrarsızlığı derinleştirme riski taşıdığına dikkat çekildi. Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Müslüman ve Hristiyan kutsal mekânlarına yönelik ihlallerin sürdüğü belirtilerek, uluslararası topluma İsrail üzerindeki baskıyı artırma çağrısını yineledi.