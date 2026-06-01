Avrupa'daki Türk diasporasının vefa ve hayırseverlik faaliyetleri, anlamlı bir kültür ve çocuk buluşmasına vesile oldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Hollanda Rotterdam'ın tanınan iş insanlarından Kırşehirli Yılmaz Ünlü, anlamlı bir ziyarete imza attı.

Deprem bölgelerine yaptığı yardımlar ve Afrika'daki çocuklara yönelik hayır faaliyetleriyle bilinen Ünlü, yurt dışındaki tek Atatürk ve Çanakkale Müzesi'nin kurucusu 90 yaşındaki Zehra Türker'i ziyaret ederek dünya çocukları adına çiçek takdim etti.

Hollanda'da yürüttüğü ticari faaliyetlerin yanı sıra küresel ölçekteki sosyal sorumluluk ve yardım projeleriyle adından sıkça söz ettiren hayırsever iş insanı Yılmaz Ünlü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan'da hafızalardan silinmeyecek bir vefa buluşması gerçekleştirdi.

GURBETTEKİ ÇANAKKALE RUHUNA VEFA ZİYARETİ

Aslen Kırşehirli olan ve Rotterdam'da geniş bir kesim tarafından sevilen Yılmaz Ünlü, dünyada yurt dışında açılmış tek 'Atatürk ve Çanakkale Müzesi'nin sahibi olan 90 yaşındaki Zehra Türker'i (Zehra Anne) ikametinde ziyaret etti.

İlerlemiş yaşına rağmen Türk tarihinin ve milli değerlerinin Avrupa'da yaşatılması için ömrünü adayan Zehra Türker ile bir araya gelen Ünlü, müzenin gurbetçi nesiller için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Zehra Anneye tüm dünya çocukları adına saygı çiçeği takdim eden Ünlü, onun dualarını aldı.

'HERKES PARA DÜŞÜNÜYOR, AFRİKA'DAKİ ÇOCUKLARA SES ÇIKARILMAMASI BENİ ÜZÜYOR'

Ziyaret esnasında insani yardım faaliyetleri ve dünya çocuklarının yaşadığı dramlar üzerine çarpıcı açıklamalarda bulunan iş insanı Yılmaz Ünlü, küresel sisteme ve iş dünyasına sitem etti. 'Bu dünyada hepimiz gelip geçiciyiz, hiçbir şey kalıcı değil' diyen Ünlü, 'Maalesef günümüzde herkes sadece parayı ve maddi çıkarları düşünüyor. Başta Afrika'daki mazlum coğrafyalar olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki çocukların yaşadığı açlığı, sefaleti ve imkansızlıkları gördükleri hâlde büyük güçlerin ve sermaye sahiplerinin ses çıkarmamaları, kafalarını çevirmeleri beni derinden üzüyor. Ben kendi imkanlarım doğrultusunda son nefesime kadar, nerede bir mahzun çocuk varsa onların yanında olmaya ve yüzlerini güldürmeye devam edeceğim' diye konuştu.

Yıllardır Türkiye'deki depremzedelerin ve deprem bölgelerinin yaralarını sarmak için lojistik ve maddi destek sağlayan, son dönemde ise rotayı Afrika'ya çevirerek oradaki çocukların temiz su ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan Kırşehirli iş insanının bu anlamlı ziyareti, Hollanda'daki Türk toplumu arasında da büyük bir memnuniyetle karşılandı.