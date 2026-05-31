Dinslaken Türk İslam Kültür Ocağı, 1997'den beri düzenlediği 19 Mayıs kutlamalarını bu yıl da binlerce kişiyle gerçekleştirdi. 12 ülkeden ekibin katıldığı etkinlikte kültürel gösteriler sunulurken Başkan Necati Dabanlı birlik mesajları verdi.

Yılmaz ADIYAMAN / ALMANYA (İGFA) - Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Dinslaken şehrinde 1976 yılında kurulan Dinslaken Türk İslam Kültür Ocağı tarafından düzenlenen ve 1997 yılından bu yana geleneksel olarak gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları, bu yıl da binlerce kişinin katılımıyla büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Türk ve Alman milli marşlarının okunmasıyla başlayan programın açılışının ardından, 12 farklı ülkeden gelen ekipler sahne alarak kültürel gösterilerini sundu. Gün boyunca devam eden etkinliklerde Taekwondo gösterileri, folklor ekiplerinin performansları ve sanatçıların sahne programları katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Çocuklar için oluşturulan eğlence alanları renkli görüntülere sahne olurken, ziyaretçiler çeşitli yiyecek ve içecek stantlarında bir araya gelme fırsatı buldu. Farklı kültürlerin buluştuğu organizasyonda birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik mesajları ön plana çıktı.

Dernek Başkanı Necati Dabanlı yaptığı açıklamada, 1997 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediğimiz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğimizi bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 'Farklı ülkelerden gelen misafirlerimizle birlikte dostluk, kardeşlik ve dayanışma içerisinde güzel bir gün geçirdik. Emeği geçen tüm gönüllülerimize, katılımcılarımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyorum' dedi. Başkan Dabanlı, bu tür etkinliklerin genç nesillere milli ve kültürel değerlerin aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, geleneksel kutlamaları gelecek yıllarda da sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.