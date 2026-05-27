ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, Somali açıklarında görev yapan Somali Deniz Görev Grubu'nun faaliyetlerine ilişkin yeni bir paylaşım yaptı.
Yapılan paylaşımda görev grubu unsurlarının Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan ve Sancar gemilerine refakat ve karakol desteğini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının bölgedeki enerji faaliyetlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla görev yaptığı vurgulanan paylaşımda, operasyonların planlanan şekilde devam ettiği ifade edildi.
