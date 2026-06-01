Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun 114. Çalışma Konferansı Cenevre'de başladı. Konferansta Türkiye'den Türkiye Kamu-Sen heyeti de yer aldı.

ANKARA (İGFA) - Uluslararası Çalışma Örgütü'nun 114. Çalışma Konferansı, 1 Haziran 2026 tarihinde Cenevre'de başladı. 187 üye ülkenin hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katıldığı konferansın açılış oturumunda uluslararası ve bölgesel kuruluş temsilcileri de hazır bulundu.

Konfederasyon Genel Başkanı Önder Kahveci ile Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu ve Konfederasyon Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci'nin de hazır bulunduğu genel kurulda, divan seçimi ve teknik komitelerin belirlenmesinin ardından gündemdeki konular ele alındı.

Konferans sırasında, İsrail'in teklifi ve ABD ile Arjantin'in desteğiyle 'Filistin'in ILO gözlemci üyeliğinin kaldırılması' yönündeki önerge gündeme geldi. Ancak İslam İşbirliği Teşkilatı, Pakistan, Nijer ve çok sayıda ülkenin itirazları üzerine konunun ilerleyen günlerde yeniden oylanmasına karar verildi.

Konferansın 1-12 Haziran 2026 tarihleri arasında devam edeceği bildirilirken, Türkiye Kamu-Sen'in Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci'nin, ILO Standartları Uygulama Komitesi çalışmalarına da katılım sağlayacağı belirtildi.

Heyetin, 4 Haziran'a kadar genel kurul ve komite çalışmalarında aktif olarak yer alacağı ifade edildi.