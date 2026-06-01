Serdar AKYOL / AZERBAYCAN (İGFA) - Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Kahramanları Tanıtma İçtimai Birliği Başkanı Elşen Uluxanlı, son günlerde sosyal medyada hakkında çeşitli değerlendirmeler yapılan Adil Aliyev ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Uluxanlı, Adil Aliyev'i uzun yıllardır tanıdığını belirterek, onun faaliyetlerini başkalarının yorumlarından değil, doğrudan gözlemlediği çalışmalardan değerlendirdiğini ifade etti.

Aliyev'in hukuk-muhafaza organlarındaki görevlerinden başlayarak milletvekilliği, Milli Meclis Başkan Vekilliği ve Surahanı Rayon İcra Hakimiyeti Başkanlığı dönemlerini yakından takip ettiğini belirten Uluxanlı, özellikle şehit aileleri, gaziler ve savaş gazilerine yönelik desteklerinin dikkat çekici olduğunu söyledi. Uluxanlı, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Kahramanlarını Tanıtma İçtimai Birliği bünyesinde görev yaptığı süreçte çok sayıda şehit ailesi ve gazinin sorunlarının çözümü için Adil Aliyev'e başvurduğunu belirterek, 'Yaptığım hiçbir müracaat cevapsız kalmadı. İmkânları çerçevesinde her zaman yardımcı olmaya çalıştı ve insanların sorunlarının çözümüne destek verdi' dedi.

Aliyev'in yaptığı yardımların çoğu zaman kamuoyuna yansıtılmasını istemediğini ifade eden Uluxanlı, bunun nedeninin reklam yapmak değil, vatandaşlara hizmet etmek anlayışı olduğunu kaydetti.

'ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE YAKINDAN İLGİLENDİ'

Açıklamasında, birçok şehit ailesi, gazi ve savaş gazisinin konut, tedavi, istihdam ve sosyal güvence gibi sorunlarının çözümünde Adil Aliyev'in katkılarının bulunduğunu belirten Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Kahramanları Tanıtma İçtimai Birliği Başkanı Elşen Uluxanlı, bu süreçlerin bir kısmına bizzat tanıklık ettiğini söyledi. Aliyev'in devlet yönetimindeki yaklaşımının vatandaş odaklı olduğunu savunan Uluxanlı, Surahanı rayonunda yürütülen çevre düzenleme çalışmaları, vatandaş buluşmaları ve şehit aileleriyle sürdürülen temasların bunun göstergesi olduğunu ifade etti.

'ELEŞTİRİ GERÇEKLERE DAYANMALI'

Her yöneticinin faaliyetlerinde eksiklikler olabileceğini dile getiren Uluxanlı, buna rağmen bir kişinin yıllar boyunca yaptığı hizmetlerin görmezden gelinerek yalnızca eleştirilmesinin objektif bir yaklaşım olmadığını savundu. Sosyal medyada yer alan bazı iddiaların gerçeği tam olarak yansıtmadığını düşündüğünü belirten Uluxanlı, eleştirilerin gerçekler ve adalet temelinde yapılması gerektiğini vurguladı. Uluxanlı, açıklamasının sonunda Adil Aliyev'i, 'Görevini kişisel bir ayrıcalık değil, halka hizmet aracı olarak gören; şehit ailelerinin, gazilerin ve vatandaşların sorunlarına duyarsız kalmayan bir devlet görevlisi' olarak nitelendirdi.