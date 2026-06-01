İSTANBUL (İGFA) - Yetim Vakfı, 'Gülüşüne Kurban' sloganıyla yürüttüğü 2026 Kurban organizasyonunu tamamladı.

Kurban organizasyonu kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Afrika, Asya ve Ortadoğu'da faaliyetler yürütüldü. Savaş ve kriz bölgeleri, afetlerden etkilenen alanlar ile yoksulluğun yoğun olarak yaşandığı bölgelerdeki yetim çocuklar, yetim aileleri ve ihtiyaç sahipleri odak noktası olarak belirlendi. Kurban emanetleriyle binlerce ailenin sofrasına bereket taşınırken, farklı coğrafyalarda yaşayan ihtiyaç sahipleri bayramın paylaşma iklimiyle buluştu.

Filistin, bu yıl da kurban organizasyonunun önemli çalışma alanlarından biri oldu. Gazze'de devam eden işgal ve ağır insani şartlar nedeniyle bölgedeki süreç mevcut koşullara uygun şekilde planlandı. Bu kapsamda kesimler uygun şartlarda gerçekleştirilerek uzun ömürlü gıda ürünleri (konserve et) haline getirildi. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından desteklerin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve bu yardımlardan 105 bin 917 kişinin istifade etmesi hedefleniyor.

Öte yandan Yetim Vakfı, bu yıl ilk kez Batı Şeria'da da kurban organizasyonu gerçekleştirdi. Bölgedeki yetimler ve ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalarla Filistin'deki destek ağı daha da genişletildi. Kurban organizasyonuyla eş zamanlı yürütülen bayramlık çalışmaları kapsamında Gazze'de bin, Kudüs'te 500 ve Batı Şeria'da 500 olmak üzere toplam 2 bin çocuğa bayramlık desteği sağlandı.

Vakıf, 2026 Kurban Bayramı kapsamında İstanbul Arnavutköy'de gerçekleştirdiği özel organizasyonla 70 aileye kurbanlık hayvan teslim etti. Kurbanlıklar ailelere doğrudan ulaştırılırken, talepte bulunan aileler teslim ve kesim süreçlerine birebir şahitlik etme imkânı buldu. Aileler süreç hakkında bilgilendirildi ve böylece kurban ibadetinin manevi atmosferinin doğrudan parçası oldular.

Kurban organizasyonuyla birlikte yürütülen bayramlık çalışmaları kapsamında 19 ülkede toplam 40 bin 757 çocuğa bayramlık ulaştırıldı.