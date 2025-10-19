Dışişleri Bakanlığı, Afganistan ve Pakistan'ın Doha'da Türkiye ve Katar arabuluculuğundaki görüşmelerde ateşkesi ve barış mekanizmalarını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık, Katar'ın çabalarını takdir ettiğini açıklayarak desteğini sürdüreceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Afganistan ve Pakistan arasında Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da yapılan görüşmelerde ateşkes sağlanması ve iki taraf arasında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için mekanizmalar tesis edilmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu görüşmelere ev sahipliği de yapan Katar'ın çabalarını takdir ediyoruz. Türkiye, iki kardeş ülke arasında ve bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara destek vermeye devam edecektir.' ifadelerine yer verildi.