Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Aralık ayı ve yıllık dış ticaret verilerini açıkladı. Yıllık ihracat 273,4 milyar dolar ile artış gösterirken, ithalat 365,5 milyar dolar oldu.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Aralık ayı ve yıllık dış ticaret rakamlarını paylaştı. Buna göre, 2025 Aralık ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 12,8 artarak 26,4 milyar dolar, ithalat ise yüzde 11,2 artarak 35,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi de yüzde 11,9 artışla 62,2 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Ocak-Aralık 2025 döneminde ise ihracat yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar dolar, ithalat yüzde 6,3 artışla 365,5 milyar dolar olurken, toplam dış ticaret hacmi yüzde 5,5 artışla 638,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bakanlık yetkilileri, artışın küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen ihracatçı ve ithalatçı sektörlerin gösterdiği performansla gerçekleştiğine dikkat çekti.

Söz konusu veriler, Türkiye ekonomisinin dış ticarette istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Verilere göre ihracat yapılan ilk 5 ülkede Almanya başı çekerken, ithalat yapılan ilk 5 ülke arasında Çin yer aldı.