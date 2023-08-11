İhracat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,8 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %13,6 ve yakıtlarda %39,8 azaldı.



İhracat birim değer endeksi 2023 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %0,7 azaldı.



İhracat miktar endeksi %9,2 azaldı



İhracat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %11,4, ham maddelerde (yakıt hariç) %18,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %11,4 azalırken, yakıtlarda %22,3 arttı.



İhracat miktar endeksi 2023 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %5,1 azaldı.



İhracat birim değer ve miktar endeksleri, Haziran 2023

[2015=100]







İthalat birim değer endeksi %15,6 azaldı



İthalat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %11,3, ham maddelerde (yakıt hariç) %27,6, yakıtlarda %39,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %7,3 azaldı.



İthalat birim değer endeksi 2023 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %14,7 azaldı.



İthalat miktar endeksi %2,2 azaldı



İthalat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %18,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %19,8 ve yakıtlarda %11,9 azaldı.



İthalat miktar endeksi 2023 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %14,2 arttı.





İthalat birim değer ve miktar endeksleri, Haziran 2023

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Dış ticaret endeksleri, Haziran 2023

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %10,6 arttı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Mayıs ayında 143,4 olan ihracat miktar endeksi %10,6 artarak, 2023 Haziran ayında 158,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 Haziran ayında 152,4 olan ihracat miktar endeksi %4,4 artarak, 2023 Haziran ayında 159,1 oldu.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %5,2 azaldı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Mayıs ayında 132,1 olan ithalat miktar endeksi %5,2 azalarak, 2023 Haziran ayında 125,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 Haziran ayında 112,3 olan ithalat miktar endeksi %9,8 artarak, 2023 Haziran ayında 123,3 oldu.





Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret miktar endeksleri, Haziran 2023

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Dış ticaret haddi 2023 yılı Haziran ayında 89,3 olarak gerçekleşti



İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Haziran ayında 76,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 12,8 puan artarak, 2023 yılı Haziran ayında 89,3 oldu.



Dış ticaret haddi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 12,4 puan artarak 88,1 oldu.



Dış ticaret hadleri, Haziran 2023

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Bu konuyla ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 8 Eylül 2023'tür.