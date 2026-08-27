Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, işverenler ve sigortalı çalışanlara SGK borçlarına yönelik tecil ve taksitlendirme başvuruları için önemli bir hatırlatma yaptı.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, başvurularda son tarihin 31 Ağustos olduğunu belirterek vatandaşların işlemlerini bu tarihe kadar tamamlaması gerektiğini söyledi.

103 BİN 852 KİŞİ DÜZENLEMEDEN YARARLANIYOR

Bakan Işıkhan'ın paylaştığı bilgilere göre, 16 Haziran'dan bu yana 103 bin 852 işveren ile 4/b (BAĞ-KUR) sigortalısı, söz konusu düzenlemeden yararlandırılırken, toplamda 131,2 milyar liradan fazla borç tecil ve taksitlendirme kapsamına alındığı kaydedildi.

SGK HAFTA SONU DA AÇIK OLACAK

Vatandaşların işlem yoğunluğu nedeniyle mağduriyet yaşamaması için SGK İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerinin 29-30 Ağustos hafta sonunda da kesintisiz hizmet vereceğini bildiren Bakan Işıkhan, üretim ve istihdamı güçlendirmeye, vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

????İşverenlere ve sigortalı çalışanlara önemli bir hatırlatma yapmak istiyoruz.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına yönelik tecil ve taksitlendirme başvurularında son gün 31 Ağustos!



✅16 Haziran'dan bugüne kadar 103 bin 852 işvereni ve 4/b (BAĞ-KUR) sigortalı vatandaşımızı: https://t.co/2aCkc09YrP — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) August 27, 2026