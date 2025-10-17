Dilovası Belediye Spor da büyük heyecan yaşanıyor! Geçmişte takımı çalıştırdığı dönemde önemli şampiyonluklar ve başarılarla adından söz ettiren Bedrettin Şimşek, yardımcısı İsmail Odabaşı ile birlikte yeniden takımın başına geçti.

KOCAELİ (İGFA) - Yeni sezon öncesi güçlü bir yapılanmaya giden Dilovası Belediye Spor, bu hamleyle camiaya moral ve motivasyon kazandırdı.

Kulüp Başkanı Recep Laç, anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, 'Efsanemiz yeniden yuvasında. Bedrettin hocamız geçmişte bu takıma büyük başarılar yaşattı. Tecrübesine, azmine ve Dilovası sevgisine güveniyoruz. Bu sezon hedefimiz zirveye oynamak.' dedi.

ŞAMPİYONLUKLARIN MİMARI GERİ DÖNDÜ

Göreve dönmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Teknik Direktör Bedrettin Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'Dilovası Belediye Spor benim için bir kulüpten fazlası, bir aile. Bu camiada şampiyonluklar yaşadık, büyük mutluluklar paylaştık. Şimdi aynı inanç ve heyecanla yeniden sahadayız. Mücadele eden, pes etmeyen bir takım kuracağız.'

Taraftarlar, Şimşek'in yeniden göreve getirilmesini büyük sevinçle karşıladı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, 'Efsane geri döndü!', 'Bu sezon Dilovası tarih yazacak!', 'Yine o ruh, yine o heyecan!' ifadeleri öne çıktı.