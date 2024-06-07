Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin' in öncülük ettiği "Dilimizin Zenginlikleri Projesi"nin ödül töreni Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Dilimizin Zenginlikleri Projesi'nin Kapanış törenine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Taşdelen, il ve ilçe yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.Programda Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri musiki dinletisi gerçekleştirirken Sabiha Köstem Ortaokulu öğretmenleri ise “Bursa Dilimizin Zenginlikleri Şarkısını” seslendirdi.

Proje kapsamında Bursa genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sözlük tasarım yarışması, Yunus Emre/Mehmet Akif Ersoy temalı ilin en iyi cümleleri ve afişleri yarışması, Dede Korkut ve Divan-ü Lügat-it Türk temalı hikâye yazma yarışması, mısra ve beyit ezberleme video yarışması, tematik tişört tasarımı yarışması, pazen tahta kartı, figürlerle ve manyetik tahta kartı ile masal anlatımı, Kutadgu Bilig temalı nesne tasarım yarışması gerçekleştirildi.

Program sonunda Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Dilimizin Zenginlikleri Projesi ile, okullarda yapılacak söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanımasını, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşmasını, buna bağlı olarak da dili iyi kullanmasını ve düşünce dünyasını geliştirmesini hedefleniyor.