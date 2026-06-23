Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi kapsamında, öğrencilerin Türkçenin zenginliklerini, kültürel mirasını ve dilimizin derinliklerini esas alarak hazırladıkları eserlerin sergilendiği açılış programı ve ödül töreni gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Programa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Nilüfer İlçe Millî Eğitim Müdürü Abdullah Şahin, Bursa İl Millî Eğitim Ortaöğretim Şube Müdürü Mehmet Zorlu, il ve ilçe millî eğitim yöneticileri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, projenin öğrencilerin dil bilinci, söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ve kültürel birikimleri üzerindeki katkılarına vurgu yapılmıştır.

Öğrencilerin proje süresince büyük bir özveriyle hazırladıkları tasarım, sözlük, afiş ve dijital içeriklerin yer aldığı sergi alanı gezildi.

Stantları tek tek ziyaret ederek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi alan İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanılmasının önemine değinerek, projenin yürütülmesinde emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.

Yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere ödüllerini; İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Nilüfer İlçe Millî Eğitim Müdürü Abdullah Şahin, Bursa İl Millî Eğitim Ortaöğretim Şube Müdürü Mehmet Zorlu tarafından takdim edilmiştir.

Program, toplu hatıra fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.