Maltepe Belediyesi 'Açık Dolap' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi yurttaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2026 yılında 329 kişiye toplam 11 bin 28 parça giysi ücretsiz olarak teslim edildi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, sürdürülebilir sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği 'Açık Dolap' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi yurttaşların yanında olmaya devam ediyor. Çalışmalar doğrultusunda 2026 yılında 329 kişiye toplam 11 bin 28 parça ürün ücretsiz olarak teslim edildi.

GİYSİLER ÖZENLE ALINIYOR, MAĞAZADA ÜCRETSİZ SUNULUYOR

Proje kapsamında duyarlı vatandaşlar tarafından bağışlanan kullanılabilir durumdaki kıyafetler ekiplerce özenle teslim alınıyor. Hijyen kurallarına uygun şekilde yıkanıp ütülenen ve kategorilerine göre düzenlenen giysiler, sosyal yardım mağazasında yerini alıyor. Belirlenen kriterleri sağlayan vatandaşlar, ihtiyaç duydukları kıyafetleri hiçbir ücret ödemeden mağazadan temin edebiliyor.

'Açık Dolap' projesi sadece sosyal dayanışmayı değil, çevre bilincini de ön planda tutuyor. Bağışlanan giysiler arasında kullanılamayacak durumda olan tekstil ürünleri çöpe gitmek yerine belediyenin Dönüşüm Atölyesine gönderiliyor. Burada işlenen kumaşlar çanta ve çeşitli tekstil ürünlerine dönüştürülerek hem israfın önüne geçiliyor hem de çevre korunuyor.