Bursa Büyükşehir Belediyesi, il sınırları içerisinde meydana gelebilecek büyük ölçekli orman yangınlarına yönelik kurumlar arası koordinasyon ve karar alma süreçlerini güçlendirmek hedefiyle, masa başı tatbikatı düzenledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, olası bir orman yangını senaryosu üzerinden ilgili kurumların görev, yetki ve sorumlulukları değerlendirildi. Tatbikata Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Suat Ünal ve belediye bürokratları katıldı.

AFET DURUMUNDA BÜYÜKŞEHİR TEYAKKUZDA

Olası yangın senaryosu kapsamında ilgili kurumların yöneticilerine ve temsilcilerine, yangın halinde atılması gereken adımlar, kurumların görev ve sorumlulukları ile koordinasyon süreçlerine ilişkin bilgiler aktarıldı. Senaryo üzerinden yapılan değerlendirmelerde, karar alma mekanizmaları ve kurumlar arası iletişim süreçleri gözden geçirildi.