Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde meydana gelebilecek yangınlarda can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla yangın söndürme tankeri dağıtımı ve eğitim çalışmalarına devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Daire Başkanlığı, itfaiye istasyonlarına uzak kırsal mahallelerde meydana gelebilecek yangınlara hızlı müdahale edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Mahallelerden gelen talepler doğrultusunda yangın söndürme tankerleri dağıtan ABB, muhtarlar ve vatandaşlara da tanker kullanımı ve yangınlara ilk müdahale konusunda eğitimler veriyor.

Kırsal mahallelerde yangınlara hızlı müdahale edilmesini amaçlayan proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan muhtarlar ve belirlenen vatandaşlara yangın söndürme tankerleri teslim ediliyor.

Bugüne kadar 546 yangın söndürme tankerini kırsal mahallelere ulaştıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı içerisinde 128 tankeri daha dağıtmayı planlıyor.

2 BİN 500'DEN FAZLA VATANDAŞA YANGINLA MÜCADELE EĞİTİMİ

Yangınlara ilk müdahalenin etkin şekilde yapılabilmesi amacıyla muhtarlar ve vatandaşlara yönelik eğitim çalışmaları da devam ediyor. Son olarak Sincan'ın Beyobası Mahallesi'nde düzenlenen programında 20 kişiye yangın söndürme tankeri kullanımı ve yangın eğitimi verildi.

Ankara İtfaiyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde şimdiye kadar 700'ü aşkın mahalle muhtarı ile 2 bin 500'den fazla vatandaş yangınla mücadele konusunda bilgilendirildi.