Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçenin farklı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları, talepleri ve beklentileri yerinde dinlemeyi sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Mahalle ziyaretleri kapsamında Gündoğdu Mahallesi sakinleriyle buluşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yoğun ilgiyle ve sıcak bir şekilde karşılandı.

Gündoğdu Mahalle Camii'nde cuma namazını eda eden Başkan Aydın, namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. Akabinde mahalle sakinleriyle oturup çay içen Başkan Aydın, bölge halkıyla tek tek el sıkışıp selamlaşarak, kendisine iletilen talepleri ve önerileri dikkatle dinledi.

Samimi sohbetlerin yaşandığı buluşmada vatandaşlar, mahallelerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğrudan Başkan Aydın'a aktarma fırsatı buldu.

Başkan Aydın, ziyaret sırasında Gündoğdu Mahalle Muhtarı Savaş Özkan'dan da mahallede yürütülen çalışmalar, bölgenin ihtiyaçları ve vatandaşlardan gelen talepler hakkında bilgiler aldı.

'BAŞKAN AYDIN, ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ'

Mahalle meydanındaki buluşmanın ardından Gündoğdu Mahallesi'nde yer alan esnafları da ziyaret eden Başkan Aydın, iş yerlerine tek tek girerek esnafa hayırlı işler ve bol kazanç temennisinde bulundu.

Başkan Aydın'ın Gündoğdu Mahallesi ziyaretinde çocuklar da renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Aydın'ın çevresinde toplanan çocuklar, kendisiyle sohbet etmek ve fotoğraf çektirmek için yoğun ilgi gösterdi.

Çocukların ilgisini karşılıksız bırakmayan Başkan Aydın, onlarla yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler takdim etti.

Osmangazi Belediyesi'nin vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda sürdürülen mahalle ziyaretleriyle, ilçenin farklı bölgelerinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları doğrudan yerinde tespit edilirken, çözüm önerileri de değerlendiriliyor.