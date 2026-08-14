2026 Eskişehir Yılı vizyon projeleri kapsamında kırsal kalkınmaya güç katacak önemli bir iş birliğine imza atan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Seyitgazi Belediyesi, Çiftçi Destekleme ve Eğitim Merkezi'ni (ÇİDEM) hayata geçiriyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Seyitgazi Belediyesi, ÇİDEM projesi için geçtiğimiz şubat ayında protokol imzalamıştı.

Protokol ile birlikte hayata geçirilecek merkezde, tarım sektörünün ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

ÇİDEM'in sunduğu imkânlar ve yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendisi Canan Aydemir, merkezin çocuklar, gençler ve üreticiler için önemli bir eğitim odağı olacağını belirtti.