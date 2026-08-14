Bursa'da Yenişehir Belediyesi tarafından Çiçeközü Göleti'nde düzenlenen Perseid Meteor Yağmuru gözlem etkinliği, çevre il ve ilçelerden yaklaşık 4 bin gökyüzü meraklısını buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi, ilçenin doğal ve kültürel potansiyelini öne çıkaran sosyal etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Yılın en önemli gökyüzü olayları arasında gösterilen Perseid Meteor Yağmuru için Çiçeközü Göleti'nde organize edilen gözlem etkinliği, beklenenin üzerinde bir katılımla gerçekleşti. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in davetiyle düzenlenen organizasyona yaklaşık 4 bin vatandaş katıldı. Sandalyeleriyle gölet çevresine akın eden gökyüzü meraklıları, meteorların oluşturduğu görsel şöleni doğayla iç içe bir atmosferde takip etti.

YOLLARDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

İlginin yoğunluğu nedeniyle Çiçeközü Göleti'ne ulaşan yollarda gecenin ilerleyen saatlerinde uzun araç kuyrukları meydana geldi. Yenişehir Belediyesi ekipleri tarafından katılımcılara çeşitli ikramların sunulduğu organizasyon, her yaştan vatandaşı aynı heyecanda bir araya getirdi.

'YENİŞEHİR'İ BÖLGENİN CAZİBE MERKEZİ YAPACAĞIZ'

Etkinliğin ardından görüşlerini açıklayan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçenin doğal güzelliklerini bu tür organizasyonlarla tanıtmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Ercan Özel, 'Bu akşam Yenişehir'imiz çok güzel ve çok özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Bursa merkezden, çevre ilçelerimizden ve farklı noktalardan binlerce misafirimizi Çiçeközü Göleti'mizde ağırladık. Binlerce insanın aynı anda gözlerini gökyüzüne çevirdiği, ailelerin ve gençlerin doğayla iç içe güzel vakit geçirdiği muhteşem bir atmosfer oluştu. Yenişehir'imizin keşfedilmeyi bekleyen çok güzel değerleri var. Biz ilçemizi yalnızca hizmetlerimiz ve yatırımlarımızla değil; doğası, tarihi, kültürü ve sosyal yaşamıyla da ön plana çıkarmak istiyoruz. Çiçeközü Göleti'nde yaşadığımız bu güzel gece, Yenişehir'in bu anlamdaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Yenişehir'imizi Bursa'nın ve bölgemizin cazibe merkezlerinden biri haline getirecek etkinliklerimizi artırarak sürdüreceğiz' dedi.

Çağrıya kulak vererek alanı dolduran tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Ercan Özel, ilçenin tanıtımına katkı sağlayan ve sosyal yaşamı hareketlendiren projelerin devam edeceğini vurguladı.