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TÜBİTAK, etkinlikten kareleri paylaşarak astronomiye ilgi duyanları gökyüzünün eşsiz görüntüleriyle buluştururken, o anlara ilişkin görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Katılımcılar Güneş, Samanyolu ve Satürn'ün yanı sıra M13 yıldız kümesini gözlemleme fırsatı buldu.

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'Milyonlarca ışık yılı uzaklığa uzanan yolculuklar' ifadeleriyle yapılan paylaşımda, gökyüzüne duyulan merak ve keşif tutkusuna dikkat çekildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 2026 Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

TÜBİTAK, 2026 Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nden gökyüzünün dikkat çeken görüntülerini paylaştı. Etkinlikte Güneş, Samanyolu, Satürn ve M13 yıldız kümesi gözlemlendi.

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