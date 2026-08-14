TÜBİTAK, 2026 Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nden gökyüzünün dikkat çeken görüntülerini paylaştı. Etkinlikte Güneş, Samanyolu, Satürn ve M13 yıldız kümesi gözlemlendi.
ANKARA (İGFA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 2026 Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
'Milyonlarca ışık yılı uzaklığa uzanan yolculuklar' ifadeleriyle yapılan paylaşımda, gökyüzüne duyulan merak ve keşif tutkusuna dikkat çekildi.
Etkinlik kapsamında gökyüzünün farklı noktalarından dikkat çekici gözlemler gerçekleştirildi.
Katılımcılar Güneş, Samanyolu ve Satürn'ün yanı sıra M13 yıldız kümesini gözlemleme fırsatı buldu.
TÜBİTAK, etkinlikten kareleri paylaşarak astronomiye ilgi duyanları gökyüzünün eşsiz görüntüleriyle buluştururken, o anlara ilişkin görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı.