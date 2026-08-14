Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Ferizli'nin önemli ulaşım güzergâhlarından Halit Molla Caddesi'nde altyapı dönüşümünü sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Ferizli Kemalpaşa ve Yeni Mahallelerinden geçen Halit Molla Caddesi'nde içme suyu ve kanalizasyon altyapısını baştan sona yeniliyor. Toplam 4 bin 500 metrelik proje kapsamında 3 bin 500 metre içme suyu hattı ve 1 kilometre kanalizasyon hattı imal ediliyor.

Zamanla aşınarak kayıp ve kaçaklara neden olan eski içme suyu şebekesi yenileniyor, atık su hattıda güçlendirilerek caddenin tüm altyapısı daha dayanıklı bir yapıya kavuşturuluyor.

3 BİN 500 METRELİK İÇME SUYU HATTI YENİLENİYOR

Uzun yıllar önce PVC borularla oluşturulan mevcut şebekenin yenilenmesi kapsamında 3 bin 500 metrelik içme suyu hattı, daha dayanıklı borularla değiştiriliyor. Proje kapsamında ayrıca bölgede bulunan 50 abonenin bağlantıları da yenileniyor

Projenin içme suyu hattı ayağında çalışmaların yüzde 50'si tamamlanırken ekipler imalatlara aralıksız devam ediyor.

KANALİZASYON ALTYAPISI DA GÜÇLENDİRİLİYOR

Halit Molla Caddesi'ndeki çalışmalar, içme suyu hattının yanı sıra 1 kilometrelik kanalizasyon altyapısı yenileniyor.

4 BİN 500 METRELİK GÜÇLÜ ALTYAPI

İki koldan hızla ilerleyen 4 bin 500 metre uzunluğundaki projenin tamamlanmasıyla birlikte caddenin içme suyu ve kanalizasyon altyapısı güçlendirilerek daha dayanıklı ve uzun ömürlü hâle getirilecek.

'ŞEHRİN ALTYAPISINI GELECEĞİN İHTİYAÇLARINA UYGUN ŞEKİLDE HAZIRLIYORUZ'

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Halit Molla Caddesi'nde zamanla aşınan ve sorunlara yol açan altyapıyı bütüncül bir yaklaşımla yeniliyoruz. İçme suyu hattımızı daha dayanıklı borularla değiştirirken kanalizasyon ve parsel bağlantılarını da aynı çalışma kapsamında güçlendiriyoruz. 4 bin 500 metrelik projenin tamamlanmasıyla birlikte Ferizli'nin önemli güzergâhlarından birinin altyapısını uzun yıllar güvenle hizmet verecek güçlü bir sisteme kavuşturacağız.' ifadelerine yer verildi.